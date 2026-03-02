Mingob prioriza bono para agentes de la PNC y ordena cierre de comedores

-

El Ministerio de Gobernación confirmó que cerrará los comedores y priorizará el bono directo.

Autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) y de la Policía Nacional Civil (PNC) asistieron a una citación en el Congreso para informar sobre el avance del bono de alimentación para los agentes.

La discusión se centró en el futuro de los comedores policiales y en la viabilidad financiera y legal del bono para alimentación. Durante la sesión se expusieron cifras que muestran un incremento sostenido en la ejecución presupuestaria destinada a alimentación.

El gasto en comedores supera los Q253 millones en 2025 y genera cuestionamientos. (Foto: Congreso Guatemala)

En 2022 se reportaron Q16 millones; en 2023 la cifra ascendió a Q110 millones; en 2024 superó los Q193 millones; en 2025 alcanzó más de Q253 millones y, en lo que va de 2026, ya se contabilizan más de Q52 millones.

Concentración de contratos

En la reunión también se mencionaron quejas sobre la calidad de los alimentos proporcionados en algunos comedores. Se indicó que, en varias sedes, la comida llega en mal estado o pierde calidad debido al traslado y al tiempo de entrega, especialmente en comisarías alejadas de los puntos de preparación.

Autoridades reconocen fallas en la calidad del servicio y uso de recursos. (Imagen: diputado José Chic/VOS)

Asimismo, se cuestionó que, pese al alto gasto reportado, el beneficio directo para los agentes no resulta proporcional. Según lo expuesto en la reunión, una sola empresa habría ejecutado alrededor de Q150 millones en contratos vinculados al servicio de alimentación, lo que abrió dudas sobre la concentración de adjudicaciones y la calidad del gasto público.

También se mencionó que cerca de 300 agentes y unidades patrulleras han sido asignados a tareas logísticas relacionadas con los comedores, recurso humano que podría reincorporarse a labores operativas si el esquema cambia.

Cierre de comedores

El viceministro de Gobernación, Estuardo Solórzano, reiteró que existe una directriz clara desde el despacho ministerial. "El señor Ministro de Gobernación dio una instrucción clara; hay que cerrar los comedores y dar el bono de alimentación. Que sea parejo... para que todos los agentes y el personal de la policía sea beneficiado con ese tema", expresó.

Además, reconoció que el proceso ha enfrentado obstáculos legales. "Tenemos que buscar la salida legal. Ya tenemos una propuesta que le parece al Ministro, de hacer un acuerdo gubernativo. Vamos a hablar con el señor Presidente para que esto sea rápido e inmediato", indicó.

Gobernación avanza en la creación de un bono de Q500 para agentes de la PNC. (Foto: Congreso Guatemala)

El asesor jurídico del Mingob, Juan Carlos Ríos, explicó que inicialmente se utilizó una figura que no correspondía. "Se estaba utilizando un acuerdo ministerial para crear el bono y cerrar los comedores. Eso jurídicamente no es posible", afirmó.

Detalló que el artículo 76 de la Ley de la PNC establece que los bonos complementarios al salario deben desarrollarse en un reglamento, lo que obliga a emitir un acuerdo gubernativo. "El proceso ya se inició. Es prioridad y de urgencia para el Ministerio atender este tema", aseguró.

La medida requiere un acuerdo gubernativo, ya en proceso de elaboración. (Foto: Congreso Guatemala)

Ríos agregó que el bono tendría una proyección inicial de Q500 mensuales por agente y que el soporte jurídico ya fue estructurado. "La viabilidad para la elaboración del bono económico por alimentación está. Ya se tiene la vía libre", puntualizó.

También subrayó que no es viable mantener ambos esquemas. "No hay posibilidad alguna de que el tema de los comedores continúe", sostuvo.

El Ministerio de Gobernación informó que el proyecto de acuerdo gubernativo deberá pasar por la Oficina Nacional de Servicio Civil, la Dirección Técnica del Presupuesto, la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría General antes de su aprobación final.