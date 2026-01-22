Ministro de Gobernación cuestiona uso de la aceptación de cargos

-

Durante la Ronda, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se refirió a la aceptación de cargos e insistió en la reforma a la ley de lavado.

Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, recordó que la ley de aceptación de cargos nació con la intención de descongestionar a los tribunales de sentencia, pero considera que algunos jueces la han aplicado de manera errónea.

"La idea es, obviamente, no ir a un juicio", indicó y agregó que, a partir de ahí, quien sea acusado, acepte su responsabilidad y se haga "una especie como de acuerdo en cuanto a la sentencia a imponer", añadió.

Según el funcionario, esto ha funcionado en los Estados Unidos y en otras partes del mundo.

"Cuando se emitió esta ley aquí en Guatemala, la idea era descongestionar los tribunales de sentencia, que no todo se resolviera en un debate, que al existir pruebas contundentes, la persona que estaba siendo procesada prefiriera, en todo caso, negociar el monto de su sentencia a cambio de su declaratoria de culpabilidad", dijo.

Aseguró que el problema no es la ley, sino su uso.

"Tenemos una costumbre de culpar a todo y creer que todo es culpa de la ley y que la ley está mal hecha. El problema acá es la mala utilización de la ley, es la indecencia en que han incurrido ciertas personas al momento de aplicar esta ley", describió.

"La práctica en Guatemala ha sido que se imputa a personas sin evidencia suficiente, se le envía a prisión preventiva y ahí se le mantiene a la persona hasta que se le quiebra y se le obliga a aceptar cargos a cambio de su liberación", declaró.

Agregó que ahora, la ley no es usada con el propósito original, sino como un mecanismo de presión.

"Entonces, ¿cuál es el modus operandi que se utiliza? Se le manda a esta persona a prisión preventiva, se le mantiene ahí para que esta persona desespere, para que esta persona se quiebre y, eventualmente, acepte los cargos con el único propósito de acabar con ese sufrimiento y poder salir en libertad", finalizó.

Reducir el hacinamiento

Las declaraciones del ministro se dan en el contexto de buscar controlar las cárceles y reducir el hacinamiento.

Recordó como una iniciativa de ley busca suspender provisionalmente el pago de multa a personas condenadas por lavado de dinero y que ya han cumplido los años de prisión, pero que, por no tener dinero para pagar la multa, siguen en la cárcel.

Insistió que de aprobarse esta ley, al menos seis mil personas podrían salir de prisión y ayudar a reducir el hacinamiento.