Ministro de Gobernación responde a allanamientos del MP y PNC en elecciones del CANG

-

El ministro de Gobernación se refirió a los allanamientos en los centros de votación del Colegio de Abogados realizados este jueves 12 de febrero.

En un mensaje publicado en redes sociales, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, habló sobre los allanamientos realizados por el Ministerio Público en dos centros de votación del Colegio de Abogados. Aseguró que les fue requerido el apoyo a la Policía Nacional Civil, pero que desconocían el motivo.

"La Policía Nacional Civil actuó con estricto cumplimiento de una solicitud hecha por el Ministerio Público el día de ayer en horas de la tarde. Nuestras fuerzas de seguridad no tenían conocimiento previo del motivo específico de estas diligencias, por lo que la Policía cumplió con su obligación legal conforme lo establece el Código Procesal Penal, como debe hacerlo cualquier institución que respeta el Estado de Derecho", dijo Villeda.

Posteriormente agregó que la PNC solo estará en apoyo y para garantizar la seguridad.

"Sin embargo, quiero ser enfático que desde el Ministerio de Gobernación hemos instruido que la Policía no interfiera en el desarrollo del proceso electoral del Colegio de Abogados y que se limite a garantizar la seguridad y el orden público para que los profesionales ejerzan su derecho al voto, sin involucrarnos en decisiones que corresponden a otras instancias", señaló el ministro.

Luego, lamentó las diligencias lideradas por el MP.

"Ratifico el compromiso inquebrantable de este Ministerio con el libre ejercicio del voto, razón de ser de toda democracia. Lamento profundamente como abogado que un evento que ha sido una fiesta cívica dentro de nuestro colegio se haya visto empañada por estos incidentes", condenó el funcionario.

Finalizó haciendo un llamado al voto.

"Hago un llamado a todos los profesionales a ejercer su voto libremente. La Policía garantizará su seguridad y mantendrá el resguardo de todos los centros de votación para que este proceso se desarrolle con normalidad, seguridad y sin interrupciones", dijo Villeda.

Mensaje del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. #SeguridadConTransparencia pic.twitter.com/HkHFZmgsIK — MinGob (@mingobguate) February 12, 2026

A su llegada al centro de votación en el Club La Aurora, el ministro informó que la orden de allanamiento fue girada este jueves y la intención era secuestrar el padrón electoral, ya que se presume que colegiados de ciencias afines estaban votando.