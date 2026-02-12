Allanamientos en el CANG: CC se reunirá en "resguardo del orden democrático"

-

La presidenta de la CC, Leyla Lemus, convocó a pleno de magistrados de la CC debido a los allanamientos del MP ejecutados durante la votación del Colegio de Abogados.

Mientras el Ministerio Público (MP) allana dos centros de votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), la Corte de Constitucionalidad (CC) dio a conocer que se reunirá en pleno permanente.

De acuerdo con el comunicado publicado en redes sociales, la presidenta de la CC, Leyla Lemus, convocó a los magistrados "derivado de los recientes acontecimientos desarrollados por agentes fiscales del MP en los centros de votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, donde se realiza la segunda vuelta electoral para elegir a magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad".

El motivo del pleno es para conocer una "acción constitucional formada con ocasión del resguardo del orden democrático y Constitucional, de conformidad con el artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala".

La CC se reunirá en pleno permanente. (Foto: CC)

Los allanamientos

El MP irrumpió en las votaciones del CANG, en donde se elegiría a los magistrados titular y suplente para la CC.

La jornada transcurría con normalidad hasta que se tuvo conocimiento que los fiscales del MP llegarían a los lugares en donde se realizan las votaciones para secuestrar las cajas.

Los fiscales del MP iniciaron en el Parque Erick Barrondo, zona 7 y posteriormente se trasladaron al Club La Aurora, zona 13.

La delegación en este último lugar estuvo encabezada por la fiscal Leonor Morales, de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia, quien manifestó que no se veda el derecho de ejercer el voto y que la actividad continuaría normal.

Además, agregó que en la diligencia no se contempla el secuestro de material electoral.