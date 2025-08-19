Capturan a "El Psicópata" cuando pretendía realizar un ataque armado

El capturado pretendía realizar un ataque armado en el sector.
Henry "N", de 21 años, alias "El Psicópata", fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la colonia La Verbena, zona 7 de la capital.
El joven portaba de manera ilegal un arma con la que, según las investigaciones preliminares, pretendía realizar un ataque armado en el sector.
La detención se produjo tras una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presencia de un hombre armado en el asentamiento 24 de Diciembre.
Al llegar al lugar, los agentes iniciaron una persecución que finalizó con la aprehensión del sospechoso y el decomiso del arma.
Las autoridades informaron que la acción policial evitó un hecho violento y que el detenido es investigado por su posible participación en al menos siete ataques armados registrados en la zona 7.