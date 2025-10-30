Villeda suma una semana como ministro de Gobernación y pide "mano dura" a la PNC

-

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, instruyó a la PNC en fortalecer la seguridad ciudadana y pidió "mano dura".

Te interesa: Colegio de Abogados denuncia al juez Fredy Orellana

Durante una visita a la comisaría departamental de Chiquimula, el recién nombrado ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, instruyó a la Policía Nacional Civil (PNC) a fortalecer la seguridad ciudadana.

El evento se llevó a cabo el 29 de octubre pasado y en un video publicado por el Mingob, se escucha cuando el ministro gira instrucciones a la PNC, "Tengo el mejor concepto de los policías porque sé el trabajo duro que hacen, el lema de la Policía siempre tiene que ser "Proteger y servir", pero sí necesito mano dura comisario".

Prosiguió: "aquí el que quiera hacer dinero que ponga un negocio, pero la Policía no es para hacer dinero, la Policía es para servir y debe ser un honor portar el uniforme, y uno se tiene que sentir orgulloso de lo que está haciendo y lo que uno representa", dijo Villeda.

Los elementos de seguridad están para servir al pueblo de Guatemala y garantizar la tranquilidad de la población. pic.twitter.com/zim8JmzURn — Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) October 30, 2025

Mientras, este 30 de octubre, sostuvo una reunión con la cúpula de la PNC, durante la cual, instruyó un replanteamiento de las estrategias de seguridad para obtener mejores resultados en los operativos", publicó el Mingob.

(Foto: Mingob)

Recién nombrado

El pasado 24 de octubre, Villeda fue juramentado como ministro de Gobernación, mientras que Estuardo Roberto Solórzano y Víctor Hugo Cruz como viceministro de Seguridad y viceministro Antinarcóticos, respectivamente.

El cambio en Gobernación, obedeció a la renuncia de las anteriores autoridades, en medio de la crisis por la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18, mientras que el día de la oficialización del cargo, se registró la localización de cuerpos sin vida y con señales de violencia en diferentes puntos de la ciudad.

La primera aparición pública de Villeda, fue el domingo 26 de octubre, cuando acompañó al presidente Bernardo Arévalo en la Cadena Nacional.

Posteriormente, el lunes 27 inició con una serie de reuniones, entre estas, con el Ministro de la Defensa, Henry Sáenz.

En la reunión hablaron de varios temas, principalmente de la construcción de la cárcel, que prometió el presidente Arévalo.

"El proyecto de la nueva cárcel de máxima seguridad busca modernizar el sistema penitenciario y garantizar condiciones adecuadas para el resguardo de privados de libertad de alta peligrosidad. Las obras iniciarían en diciembre, con un plazo total de 12 meses", informó el Mingob.