Miquel Cortés, rector de la URL, presidirá la postuladora para contralor general

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El académico fue electo por unanimidad de los rectores presentes en la actividad.

OTRAS NOTAS: Rectores elegirán hoy al presidente de la postuladora de candidatos a Contralor

El rector de la Universidad Rafael Landívar Miquel Cortés, fue electo este miércoles como presidente de la Comisión de Postulación encargada de elaborar la nómina de candidatos a jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Su elección se registró en una sesión del Foro de Rectores celebrada en el Palacio Legislativo.

La reunión se desarrolló en el Salón Mayor de Casa Larrazabal, donde los representantes de las universidades del país se dieron cita para designar a quien encabezará la Comisión de Postulación durante el proceso de selección de aspirantes al cargo de contralor General.

De las 17 universidades existentes en Guatemala, participaron 13 representantes.

Durante la reunión Foro de Rectores el primer candidato propuesto fue el rector de la Universidad Rafael Landívar Miquel Cortés.



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Los que estuvieron ausentes fueron los rectores de la Universidad Francisco Marroquín, Universidad Juan José Arévalo, Universidad Galileo y la Universidad de San Carlos de Guatemala.

La sesión se llevó a cabo de forma pública y contó con la presencia de periodistas y medios de comunicación, que además transmitieron en vivo el desarrollo de la elección.

La reunión fue presidida por el rector de la Universidad Rural de Guatemala y también diputado Fidel Reyes Lee y durante esta fueron propuestos dos candidatos para presidir la Comisión de Postulación.

El primero fue el rector de la Universidad Rafael Landívar Miquel Cortés, y el segundo fue el rector de la Universidad del Valle de Guatemala Roberto Moreno, las propuestas de ambos fueron ratificadas.

El segundo candidato propuesto durante la reunión Foro de Rectores fue el rector de la Universidad del Valle de Guatemala Roberto Moreno.



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Sin embargo, Moreno declinó su postulación antes de la votación, por lo que Cortés fue electo por unanimidad de los rectores presentes.

Con esta designación quedó formalmente integrado el liderazgo de la Comisión de Postulación para elegir candidatos a jefe de la CGC.

Esta instancia tendrá a su cargo dirigir el proceso para conformar la nómina de candidatos que será remitida a la autoridad correspondiente para la elección del próximo jefe de la Contraloría.