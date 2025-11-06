El secreto de Mireya Custodio para mantener viva la cultura marquense

-

A sus 67 años, la maestra y cantante Mireya Custodio, una verdadera leyenda musical de San Marcos, Guatemala, continúa su impresionante trayectoria artística.

A los 7 años subió por primera vez a un escenario, sin imaginar que aquella niña de voz dulce se convertiría en una de las artistas más queridas de San Marcos. Hoy, a sus 67 años, continúa cantando con la misma pasión que la ha acompañado toda su vida, llevando en cada nota el orgullo de su tierra y el legado de su familia.

Nacida el 13 de julio de 1958, Mireya Custodio es hija de don Carlos Arango, autor del emblemático tema "Las callecitas de San Marcos", y de doña Esperanza Custodio. Desde pequeña mostró su inclinación por la música y el arte, desarrollando una carrera que ha marcado profundamente la escena cultural del occidente del país.

Docente destacada en la Escuela de Niñas No. 2 “Delia Anzueto de Orantes”. (Josué Ardeano/Colaborador)

Mireya ha ejercido como maestra de Educación Primaria Urbana en la Escuela de Niñas No. 2 "Delia Anzueto de Orantes". Su vocación docente ha ido de la mano con su trayectoria artística, demostrando que la educación y el arte pueden caminar juntas.

Su talento la llevó a presentarse en escenarios nacionales e internacionales, compartiendo su voz con agrupaciones como Limón Dulce, Piña Caliente, Galaxia y con las reconocidas Orquestas Nacionales de Guillermo Rojas.

Entre los recuerdos más significativos de su carrera, Mireya destaca haber compartido escenario con figuras como Álvaro Torres y, cuando aún no era famoso, el mismísimo Ricardo Arjona. También fue la encargada de abrir el concierto del grupo chileno Los Galos, uno de los momentos más memorables de su vida artística.

Ha compartido escenario con artistas de talla internacional como Álvaro Torres, Ricardo Arjona y Los Galos. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Además, ha representado a Guatemala en giras por El Salvador y Chiapas, México, y ha participado en festivales en los que obtuvo primeros lugares a nivel nacional y departamental.

Su vida no solo ha estado marcada por los reflectores. Mireya también ha encontrado en la fe una forma de expresión artística, participando activamente en su parroquia de San Marcos, donde canta salmos e himnos religiosos.

"Le sirvo al Señor cantando y lo hago con el corazón. Mi voz es mi forma de agradecer", expresa emocionada.

También participó en giras artísticas internacionales en El Salvador y Chiapas, México. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Agradece el apoyo incondicional de sus hijos, Carlos, Silvia y Mónica Herrera, así como de sus nietos y hermanos, quienes la han acompañado en cada paso de su camino.

Por su entrega al arte y la cultura, la Casa de la Cultura Marquense la ha homenajeado en varias ocasiones y la Municipalidad de San Marcos le ha otorgado reconocimientos por su destacada trayectoria.

Hoy, como "Señora Casa de la Cultura", Mireya Custodio invita a las nuevas generaciones a acercarse al arte y a mantener viva la identidad marquense, convencida de que la música y la cultura son el alma de los pueblos.

Mireya Custodio también perteneció a la estudiantina del Inmo. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Logros