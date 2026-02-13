Estos son los horarios para la Eucaristía del Miércoles de Ceniza

Durante la Cuaresma, la reflexión y la penitencia permiten profundizar y fortalecer la fe.
La Cuaresma da inicio con el Miércoles de Ceniza, día en que muchos guatemaltecos se imponen la ceniza como un signo de penitencia y arrepentimiento, que simboliza el propósito interno de conversión.
El Arzobispado de Guatemala informó que estos serán los horarios de las eucaristías para el próximo miércoles 18 de febrero.
La Catedral Metropolitana, ubicada frente a la Plaza de la Constitución de la zona 1 de Ciudad de Guatemala, tendrá:
- A las 8:00 horas y 17:00 horas.
- A las 12:00 horas, que será presidida por el arzobispo Gonzalo de Villa y Vásquez.
- Celebración de la Palabra e imposición de ceniza, a las 10:00 y 15:00 horas.
Y en la Rectoría Santa Rosa de Lima, ubicada en la 10.ª avenida "A", 7-39 de la zona 1, contará con una Eucaristía a las 10:00 horas.
El Santuario de San José, en la 13.ª avenida y 5.ª calle de la zona 1, tendrá Misa a las 10:00, 18:00 y 19:30 horas.