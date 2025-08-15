Misión tripartita evaluará libertad sindical y negociación colectiva

-

La invitación fue hecha por el Gobierno mediante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Del 19 al 22 de agosto próximo una misión conformada por representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación Sindical Internacional (CSI) visitará Guatemala.

El objetivo de la misión es dar seguimiento a la Hoja de Ruta en materia de libertad sindical y negociación colectiva, la información fue confirmada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab).

La información fue confirmada por la ministra de Trabajo Miriam Roquel. (Foto: Mintrab / Soy502)

Según la información proporcionada por el Mintrab la comisa la visita se llevará a cabo debió a que la ministra Miriam Roquel hizo a cabo la invitación durante la sesión del Consejo de Administración de la OIT en marzo de 2025.

El objetivo de esta misión es apoyar y dar seguimiento a las iniciativas dirigidas a dar cumplimiento a la Hoja de Ruta, con énfasis en el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado de Guatemala en materia laboral, particularmente sobre libertad sindical y negociación colectiva.

Según informó el Mintrab la delegación desarrollará una agenda de trabajo coordinada con los sectores de Gobierno, empleadores y trabajadores, que incluirá reuniones con autoridades de instituciones públicas, organizaciones sindicales y sector empleador.

Durante las reuniones se evaluará los avances e identificarán los retos para garantizar la aplicación efectiva del Convenio Número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y el Convenio Número 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de la OIT.

El Gobierno a través del Ministerio de Trabajo es una de los actores que se reunirá con la comisión. (Foto: Archivo / Soy502)

El Ministerio reafirmó su compromiso con el diálogo social tripartito como herramienta fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la justicia social.

Asimismo, reiteró su disposición para trabajar de forma conjunta con todos los sectores para promover entornos laborales basados en el respeto de los derechos fundamentales de las y los trabajadores.