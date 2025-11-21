Miss Costa de Marfil sufre tropezón al ser anunciada en el Top 5 de Miss Universe

Miss Costa de Marfil sufrió un resbalón al ser llamada al escenario como parte del Top 5, en la edición 74 de Miss Universe, celebrada este 2025.
OTRAS NOTICIAS: Raschel Paz hace historia en el Top 30 de la edición 74 de Miss Universe
Olivia Yace comenzó a desfilar cuando el nombre de su país fue mencionado, los nervios y la emoción la sorprendieron y al comenzar su camino por poco cae.
La reina tambaleó, sin embargo esto no fue impedimento para angustiarse, trató de volver a la compostura y continuó como toda una diva.
La joven brilló la noche del certamen quedando como quinta finalista.
MIRA: