Miss Universe Fátima Bosch visita Fundación Margarita Tejada

Miss Universe Fátima Bosch visitó la Fundación Margarita Tejada y compartió con niños un momento lleno de juegos, risas y aprendizaje.
"Agradecemos profundamente que haya compartido su tiempo y su luz con nuestra fundación. Que siga brillando de la manera auténtica en la que lo hace, inspirando a muchas más personas", contó la institución.
Fátima jugó pelota y recibió un especial ramo de flores dibujado por los niños, además de recibir los abrazos de los alumnos, quienes compartieron sus tareas con la reina de belleza.
El momento estuvo cargado de emociones por parte de la mexicana coronada como la más bella del mundo.
Fátima eligió Guatemala para iniciar su gira benéfica por distintos países a los que apoya la organización.
La noticia de su presencia por el país emocionó a los misólogos y a los fans que no se pierden el certamen año con año.
