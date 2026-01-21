Las primeras imágenes de Miss Universe en Guatemala

El arribo de Miss Universe, Fátima Bosch, fue todo un acontecimiento en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
La reina de belleza fue recibida por Miss Universe Guatemala, Raschel Paz, quien la saludó con los brazos abiertos, lista para hacer recorridos benéficos en pro de las instituciones que apoya Paz.
La mexicana disfruto de la marimba y fue abordada acerca de su sentir por el inicio de sus deberes como representante de la belleza universal.
"La Organización Miss Universe Guatemala tuvo el privilegio de dar la más cordial bienvenida a Miss Universe, cuya visita oficial a nuestro país reafirma los lazos de hermandad, cultura y excelencia que distinguen a nuestra nación en el escenario internacional".
"Su presencia en Guatemala representa un símbolo de elegancia, liderazgo y compromiso, valores que inspiran y fortalecen la proyección de nuestro país ante el mundo".
"Agradecemos profundamente esta distinguida visita, que enaltece la belleza, la cultura y el espíritu de Guatemala", expresó la organización.
