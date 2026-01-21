Miss Universe Fatima Bosch visita Guatemala

-

Fátima Bosch, Miss Universe, iniciará su gira global en Guatemala, según anunció la organización.

Guatemala es la primera parada del "Global Tour" de Miss Universe que ya es tradición y se realiza con el fin de unir culturas y visitar causas sociales.

"Cada viaje tiene un comienzo y este empieza en Guatemala... donde la historia vive en la tierra y la calidez vive en su gente", describen en el post donde anuncian su llegada.

La reina estará en el país del 21 al 25 de enero de 2026 y conocerá los destinos más famosos por sus paisajes.

Foto: Instagram.

Fátima Bosch

Tiene 25 años y es originaria de Tabasco, México, mide 1.74 metros. Fue Flor de Oro Tabasco 2018 (Flor Tabasco 2018): este fue su primer gran certamen de belleza, donde ganó la corona representando a su municipio de Teapa. Este título marcó el inicio de su carrera en los concursos de belleza, siguiendo una tradición familiar.

Estudió Diseño de Indumentaria y Moda, además completó sus estudios en el Lyndon Institute en Estados Unidos y la NABA de Milán. También es poeta, fotógrafa y pintora.

Padece Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y dislexia, condiciones que la hicieron víctima de bullying durante su etapa escolar. Ha utilizado su plataforma para hablar sobre estos temas y superarlos.

Durante el certamen, estuvo involucrada en un escándalo cuando fue reprendida públicamente por un funcionario tailandés, lo que generó controversia en torno a la organización del evento por la falta de respeto hacia la mujer.

