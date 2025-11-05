Miss Universe reduce la presencia de Nawat Itsaragrisil

-

Nawat Itsaragrisil se disculpa tras ofender a Miss México.

El empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y director de Miss Universe Tailandia, enfrenta fuertes críticas tras las ofensas contra Fátima Bosch, representante de México, durante la ceremonia de entrega de bandas en el certamen Miss Universe 2025.

El incidente, presenciado por más de un centenar de concursantes, fue catalogado como un acto de humillación pública hacia la mexicana.

Rocha afirmó que la participación de Itsaragrisil será mínima y se implementarán sanciones. (Foto: X)

Ante la controversia, el presidente de Miss Universe, Raúl Rocha Cantú, repudió el comportamiento de Itsaragrisil y anunció sanciones inmediatas, limitando su participación en las actividades oficiales "a un nivel mínimo o nulo" para evitar cualquier contacto con las candidatas.

Rocha señaló que el empresario "olvidó el significado de ser un buen anfitrión" y adelantó que se tomarán medidas legales y corporativas en su contra.

Internautas dividen opiniones sobre el gesto de Nawat. (Foto: X)

Tras la presión internacional, Itsaragrisil ofreció una nueva disculpa pública a Fátima Bosch y a las delegadas internacionales durante la ceremonia de bienvenida transmitida por YouTube.

Reconoció los momentos de tensión vividos y asumió su responsabilidad: "Soy humano. Todos saben que los últimos días han sido de mucha presión. Pero eso ya quedó atrás. Creo que deben entender que la presión ha sido mucha. A veces no puedo controlarlo. Pero no tuve intención de dañar a nadie", expresó.

El directivo de Miss Universe Asia ofendió a la candidata mexicana. (Foto: X)

Nawat pidió disculpas a las concursantes y a los fans del certamen, asegurando que algunos mensajes difundidos en redes no eran suyos. Al final, rompió en llanto, aunque muchos usuarios cuestionaron la sinceridad de su gesto.