Primera etapa: Raschel Paz convive con candidatas a Miss Universe

Raschel destaca por su elegancia y carisma en cada aparición.
LEE: La emotiva despedida de Raschel Paz rumbo a Miss Universe
Miss Universe Guatemala, Raschel Paz, conoce a las candidatas del concurso de moda y belleza más importante a nivel mundial.
Raschel Paz llega a Tailandia para convivir con modelos de todo el mundo, como parte de las actividades que se desarrollan previo a la gala final de Miss Universe.
En esta fase de preparación, las participantes asisten a eventos sociales, desfiles y sesiones fotográficas como primera etapa.
ENTÉRATE: "¡Estoy lista Guatemala!" El mensaje de Raschel Paz rumbo a Miss Universe
Luego, se alistan para modelar en pasarelas, dar entrevistas, lucir trajes nacionales y competir en la gala de moda que dará a conocer a la reina internacional el 21 de noviembre.
Coronación
Raschel Paz representó a la Ciudad de Guatemala el pasado 12 de julio en Quetzaltenango, donde fue elegida reina nacional tras haber competido contra 24 concursantes de distintos departamentos.