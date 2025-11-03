Versión Impresa
Primera etapa: Raschel Paz convive con candidatas a Miss Universe

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
03 de noviembre de 2025, 12:07
Miss Universe Guatemala
Miss Guatemala inicia su travesía en el certamen. (Foto: Instagram)

Raschel destaca por su elegancia y carisma en cada aparición.

Miss Universe Guatemala, Raschel Paz, conoce a las candidatas del concurso de moda y belleza más importante a nivel mundial.

Raschel Paz comparte con las candidatas de Miss Universe. (Foto: Instagram)
Raschel Paz llega a Tailandia para convivir con modelos de todo el mundo, como parte de las actividades que se desarrollan previo a la gala final de Miss Universe.

En esta fase de preparación, las participantes asisten a eventos sociales, desfiles y sesiones fotográficas como primera etapa.

Guatemala brilla en Tailandia con Raschel Paz. (Foto: Instagram)
Luego, se alistan para modelar en pasarelas, dar entrevistas, lucir trajes nacionales y competir en la gala de moda que dará a conocer a la reina internacional el 21 de noviembre.

Raschel Paz representa con orgullo a Guatemala en Asia. (Foto: Instagram)
Coronación

Raschel Paz representó a la Ciudad de Guatemala el pasado 12 de julio en Quetzaltenango, donde fue elegida reina nacional tras haber competido contra 24 concursantes de distintos departamentos.

