MP investiga la supuesta desaparición de recién nacido en el IGSS de Escuintla

El MP continúa las diligencias para establecer lo sucedido y esclarecer los hechos.

La noche del jueves 28 de agosto, se reportó el supuesto caso de un bebé recién nacido que desapareció en el área de maternidad del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en Escuintla.

El Ministerio Público (MP) confirmó a Soy502 que la Agencia Fiscal de la Mujer del Ministerio Público en Escuintla lidera la investigación, tras recibir la notificación de la Policía Nacional Civil (PNC) sobre una llamada telefónica que hiciera un guardia de seguridad del centro médico.

El IGSS se pronunció a través de un comunicado indicando que iniciaron la revisión de las cámaras de seguridad como parte de la investigación. (Foto: MP)

Por su parte el IGSS informó a través de un comunicado que realiza investigaciones internas y revisa las grabaciones del circuito cerrado de cámaras de vigilancia del hospital.

"Nuestras autoridades locales se mantienen en disposición de colaborar con las entidades correspondientes y brindar la información necesaria para el esclarecimiento del caso", indica.

Además, confirmó que el proceso se desarrolla en coordinación con el Ministerio Público (MP), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Policía Nacional Civil (PNC) para determinar los detalles del caso.

La labor de búsqueda del recién nacido se realiza junto a personal del Ministerio Público (MP), Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Policía Nacional Civil (PNC). (Foto: MP)

La madre, Evelin Yesenia Juárez Pérez, denunció que dejó a su hijo bajo el resguardo del personal médico mientras acudía a la farmacia del centro asistencial, pero al regresar el bebé ya no se encontraba en el lugar.

Elevin Yesenia Juárez, la progenitora fue a la farmacia y cuando regresó su hijo había desaparecido. (Foto: Nuestro Diario)

