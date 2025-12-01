Deportivo Mixco acapara los premios individuales del Apertura 2025

El Deportivo Mixco no solo logró su clasificación a los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Guate Banrural, sino que también cerró la fase de clasificación con galardones para sus futbolistas. Nicolás Martínez y Kevin Moscoso se llevaron los premios individuales tras sus actuaciones durante las 22 jornadas disputadas.
El argentino Nicolás Martínez se consagró como máximo goleador del torneo, firmando una fase regular excepcional con 16 tantos en 1,699 minutos jugados. El delantero se impuso con autoridad en la tabla de goleo, superando a su compatriota Francisco Apaolaza, de Antigua GFC, quien finalizó con 8 anotaciones. El podio lo completó el también jugador antigüeño Kevin Macareño, con 7 goles.
Mientras tanto, en la categoría de porteros menos vencidos, el guardameta guatemalteco Kevin Moscoso se quedó con el primer lugar gracias a su regularidad y solidez bajo los tres palos. Moscoso disputó 1,890 minutos y recibió únicamente 19 goles, registrando un promedio de 0.90 goles por partido y un 95.45% de efectividad.
El segundo puesto en esta clasificación fue para Alex Acosta, de Mictlán, quien encajó 18 goles en 1,710 minutos, mientras que el arquero de Malacateco, Miguel Jiménez, fue tercero con 25 tantos recibidos en 1,800 minutos.
El rendimiento de Martínez y Moscoso refuerza la campaña del Deportivo Mixco, que ahora afrontará los cuartos de final con dos de los futbolistas más determinantes del Apertura 2025.