Capturan a sicarios en zona 6 de Mixco vinculados a la muerte de mujer de 75 años

Las autoridades capturaron a dos pandilleros considerados como peligrosos sicarios del Barrio 18 identificados como alias "Alex" y "Deyvi", vinculados al asesinato de una mujer en zona 6 de Mixco.

Iván Eduardo Cifuentes Chinchilla, de 25 años, conocido como "Alex", y Jeremías David Ordóñez Hernández, de 18 años, identificado como "Deyvi", fueron detenidos en el Sector II de la colonia La Carolingia, zona 6 de Mixco.

La captura se realizó durante un allanamiento solicitado dentro de un proceso de investigación.

(Foto: PNC)

En el lugar, las autoridades localizaron un arma Zigana con un cargador y 16 municiones sin documentación, además de tres teléfonos celulares que serán examinados para avanzar en el caso.

(Foto: PNC)

(Foto: PNC)

Ambos capturados son vinculados a la pandilla del Barrio 18 y son catalogados como peligrosos sicarios, según indicó la Policía Nacional Civil.

Los capturados forman parte de una investigación por el ataque armado ocurrido el 13 de noviembre de este año en la 6 avenida, entre 26 y 27 calle, colonia San Francisco I, Mixco, donde una mujer de 75 años falleció y otra de 63 resultó herida.

De acuerdo con los registros policiales, Cifuentes Chinchilla había estado internado en 2016 en el Centro Juvenil de Detención Provisional "Las Gaviotas" por un caso de robo.

El allanamiento estuvo a cargo de la Division Especializada En Investigación Criminal (DEIC) de la PNC.