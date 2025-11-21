Así era el escondite donde se escondía alias "Cartoon" el quinto reo recapturado

Tras un operativo conjunto entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la fuerza Vulcano del FBI, se logró la recaptura de Ever Jonathan Sinay Dionicio, alias "Cartoon", el quinto de los reclusos evadidos de la cárcel Fraijanes II.
El quinto de los 20 reclusos que escaparon de la cárcel Fraijanes II fue recapturado el jueves 20 de noviembre, luego de que las autoridades guatemaltecas e internacionales localizaran el punto donde se ocultaba.
La Policía Nacional Civil difundió un video que revela el entorno del escondite de Ever Jonathan Sinay Dionicio, alias "Cartoon", quien permanecía en una zona boscosa y apartada situada en la aldea Las Anonas, zona 2 de San José Pinula.
Las imágenes muestran un camino de terracería que conduce a una vivienda de un solo nivel, construida con materiales rústicos y casi imperceptible entre matorrales. Esa vivienda servía como refugio para el fugado, quien se había mantenido relativamente cerca del centro carcelario del cual huyó.
De acuerdo con el reporte oficial, el punto donde se ocultaba se encuentra a unos 5.5 kilómetros de Fraijanes II, distancia que equivale a unos 16 minutos en vehículo. Incluso, según cálculos de Google Maps, el trayecto puede recorrerse a pie en poco más de una hora.
La recaptura se realizó mediante un operativo conjunto entre la Policía Nacional Civil y la fuerza "Vulcano" del Buró Federal de Investigaciones (FBI). En el lugar también fueron detenidas dos mujeres que lo acompañaban al momento del allanamiento; Magda Camey Cordero, de 39 años, y Violeta Sinay, de 32.
Sobre la fuga
El pasado 12 de octubre, las autoridades del Sistema Penitenciario confirmaron la fuga de 20 integrantes del Barrio 18 que se encontraban recluidos en la cárcel de Fraijanes II.
De acuerdo con el Ministerio Público, la principal línea de investigación apunta a que los reclusos lograron evadir la prisión con apoyo de empleados y funcionarios del propio Sistema Penitenciario.