Así era el escondite donde se escondía alias "Cartoon" el quinto reo recapturado

-

Tras un operativo conjunto entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la fuerza Vulcano del FBI, se logró la recaptura de Ever Jonathan Sinay Dionicio, alias "Cartoon", el quinto de los reclusos evadidos de la cárcel Fraijanes II.

TE PUEDE INTERESAR: Reo recapturado se escondía a 5 km de Fraijanes II, cárcel de donde se fugó

El quinto de los 20 reclusos que escaparon de la cárcel Fraijanes II fue recapturado el jueves 20 de noviembre, luego de que las autoridades guatemaltecas e internacionales localizaran el punto donde se ocultaba.

La Policía Nacional Civil difundió un video que revela el entorno del escondite de Ever Jonathan Sinay Dionicio, alias "Cartoon", quien permanecía en una zona boscosa y apartada situada en la aldea Las Anonas, zona 2 de San José Pinula.

Las imágenes muestran un camino de terracería que conduce a una vivienda de un solo nivel, construida con materiales rústicos y casi imperceptible entre matorrales. Esa vivienda servía como refugio para el fugado, quien se había mantenido relativamente cerca del centro carcelario del cual huyó.

#Recapturado#PrófugoRecapturado



Así fue el proceso de recaptura del quinto reo marero fugado de Fraijanes II

Alias “Cartoon” detenido en San José Pinula#SeguridadConTransparencia#ProtegerYServir pic.twitter.com/8hkKJioN3b — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 21, 2025

De acuerdo con el reporte oficial, el punto donde se ocultaba se encuentra a unos 5.5 kilómetros de Fraijanes II, distancia que equivale a unos 16 minutos en vehículo. Incluso, según cálculos de Google Maps, el trayecto puede recorrerse a pie en poco más de una hora.

El reo fugitivo fue localizado a 5.5 kilómetros de Fraijanes II en una vivienda rústica de un nivel ubicada en zona 2 de San José Pinula. (Foto: PNC)

La recaptura se realizó mediante un operativo conjunto entre la Policía Nacional Civil y la fuerza "Vulcano" del Buró Federal de Investigaciones (FBI). En el lugar también fueron detenidas dos mujeres que lo acompañaban al momento del allanamiento; Magda Camey Cordero, de 39 años, y Violeta Sinay, de 32.

En el operativo de seguridad fueron capturadas dos mujeres que se encontraban con alias "Cartoon" al momento del allanamiento. (Foto: PNC)

Sobre la fuga

El pasado 12 de octubre, las autoridades del Sistema Penitenciario confirmaron la fuga de 20 integrantes del Barrio 18 que se encontraban recluidos en la cárcel de Fraijanes II.

De acuerdo con el Ministerio Público, la principal línea de investigación apunta a que los reclusos lograron evadir la prisión con apoyo de empleados y funcionarios del propio Sistema Penitenciario.