¡El líder tiembla! Mixco, con Pozuelos, castiga a Municipal y aprieta la tabla

-

El sublíder Mixco le recortó distancias al puntero Municipal, después de vencerlo 1-0 en el estadio Santo Domingo, en la decimonovena jornada del torneo Apertura 2025.

LEE TAMBIÉN: Un triplete de Lewandowski pone al Barcelona más cerca del liderato

Los chicharroneros se pusieron a una unidad de los escarlatas, que sufrieron su segundo traspié en lo que va del certamen. Solo habían perdido en la fecha 13, ante Aurora (1-0).

Yonatan Pozuelos se convirtió en el verdugo del subcampeón pasada la media hora (minuto 35) de partido, al culminar una jugada rápida surgida desde un tiro libre en propio campo.

Jugó Cristian Ojeda con Fernando Arce, quien puso a correr a Pozuelos por la izquierda para que dejara en el camino a un tímido Mathius Gaitán y definiera cruzado ante la salida de Braulio Linares.

Jeshua Urízar, defensor de Mixco, disputa la pelota contra José Martínez, de Municipal. (Foto: Pedro Mijangos / Nuestro Diario)

Antes del descanso, los rojos sufrieron la lesión de John Méndez por una fuerte entrada de Arce y se salvaron del segundo tanto, si no es porque un bombazo del brasileño Kennedy Rocha fue al poste.

A pesar de contar con un ligero dominio en el segundo tiempo, los ediles comieron ansias cuando fueron al abordaje y la ocasión realmente de peligró la generó José Carlos el "Flaco" Martínez.

Moscoso ya le había tapado un disparo y momentos después, el "Flaco" lo superó con un cabezazo de espaldas al arco, pero que para infortunio de la visita pegó en el travesaño.

El catracho Eddie Hernández se lamenta después de una ocasión fallida. (Foto: Pedro Mijangos / Nuestro Diario)

Ni si quiera en las variantes, encontró Mario Acevedo la forma de equiparar la pizarra, sobre todo por la solidez de los chicharronera en el fondo que todavía en el ocaso frustraron a Eddie Hernández.

El catracho tuvo la última para el cuadro carmesí en el ocaso. Hizo una gran jugada individual dentro del área y cuando prendió el sablazo apareció la barrida de un defensor para bloquearlo.

Los chicharroneros suman ya la media docena (2 victorias y 4 empates) sin caer en casa contra los rojos. La última derrota la sufrieron en septiembre de 2023 (3-0).