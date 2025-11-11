La propuesta del Gobierno en el Congreso para agilizar la devolución de impuestos

-

El Ejecutivo pretende establecer un modelo unificado y agilizar la devolución de impuestos por medio de una iniciativa que será analizada en la Comisión de Finanzas del Congreso.

La Comisión de Finanzas en el Congreso será la encargada de analizar la iniciativa planteada por el Ejecutivo, con la cual se busca establecer un modelo unificado que permita agilizar y hacer más eficiente el proceso de devolución de impuestos en el país.

La propuesta fue leída este martes 11 de noviembre ante el pleno del Congreso, un día después de que el Presidente de la República la enviara por conducto del Ministerio de Finanzas.

Lo que plantea la iniciativa

Según la argumentación presentada por las autoridades, se busca ofrecer una solución estructural a los retrasos y la falta de uniformidad que afectan este procedimiento.

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Mencos, presentó una iniciativa de Ley para establecer un modelo unificado y agilizar la devolución de impuestos en Guatemala. (Foto: Archivo/Soy502)

El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, enfatizó que mejorar la gobernanza institucional es fundamental para promover el crecimiento económico, el desarrollo, la generación de empleo y el bienestar de las familias guatemaltecas.

En ese contexto, recordó que el Gobierno ha asumido la devolución de impuestos como una prioridad, especialmente en los casos de contribuyentes que pagaron en exceso o realizaron transacciones con actores exentos de impuestos.

Entre 2024 y 2025 se han reembolsado aproximadamente Q1,228.5 millones, aunque aún persiste una deuda pendiente de alrededor de Q750 millones que se busca saldar antes de finalizar el año, enfatizó Menkos.

La propuesta legislativa plantea la creación de un procedimiento único y estandarizado para la gestión a todas las solicitudes de reembolsos, con el fin de garantizar igualdad de trato a todos los contribuyentes como lo establece en la Constitución Política, indicó el funcionario.

La iniciativa incluye la creación de una cuenta corriente tributaria y el establecimiento de un plazo máximo de 30 días para gestionar los reembolsos a los contribuyentes. (Imagen: captura de pantalla)

Entre las medidas incluidas se encuentra la creación de una cuenta corriente tributaria, que permitirá calcular automáticamente los saldos a favor; el establecimiento de un plazo máximo de 30 días para la devolución de pagos indebidos; y la apertura de una cuenta específica en el Banco de Guatemala destinada a centralizar los fondos para reembolsos de IVA y otros tributos.

Beneficios estimados

Según el ministro de Finanzas, la propuesta de ley generará beneficios directos a la economía, entre estos:

Aumento de recursos: se incrementarán los recursos financieros disponibles en manos de los contribuyentes, lo que se traducirá en más inversiones, más negocios y más empleo, expresó.

se incrementarán los recursos financieros disponibles en manos de los contribuyentes, lo que se traducirá en más inversiones, más negocios y más empleo, expresó. Certeza Jurídica: Se enviará un mensaje claro de certeza jurídica para garantizar los derechos de todos los contribuyentes por igual.

Se enviará un mensaje claro de certeza jurídica para garantizar los derechos de todos los contribuyentes por igual. Transparencia: Se promoverán acciones que incrementarán la certidumbre de los contribuyentes sobre la transparencia en la administración pública.

Se promoverán acciones que incrementarán la certidumbre de los contribuyentes sobre la transparencia en la administración pública. Grado de Inversión: Todas estas medidas de modernización buscan el objetivo principal de conseguir el grado de inversión de Guatemala.

Asimismo, el modelo propone procedimientos simplificados para exportadores y entidades exentas, junto con un régimen de devolución parcial sujeto a auditorías posteriores, según el monto solicitado, indicó.