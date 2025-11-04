Momento en que barrilete gigante cae sobre un niño en Santiago (video)

El barrilete se desplomó debido al fuerte viento y cayó sobre un menor que justo pasaba corriendo por el lugar.
La tradicional celebración del Festival de Barriletes Gigantes en Santiago Sacatepéquez se vio empañada por la caída de un barrilete gigante.
Una cámara captó el momento en que el fuerte viento venció al enorme barrilete, el cual cayó sobre un menor que justamente iba pasando por el lugar.
Afortunadamente y según las imágenes, el niño logra salir ileso.
Mira aquí el video:
El Festival de Barriletes
El Festival de Barriletes Gigantes de Santiago Sacatepéquez es una de las tradiciones más importantes de Guatemala. Se celebra anualmente cada 1 de noviembre, coincidiendo con el Día de Todos los Santos, y es un punto de encuentro cultural y turístico.
La elaboración artesanal de estos barriletes, junto con los de Sumpango, fue reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta distinción subraya la importancia de esta práctica ancestral, considerada una de las mayores ceremonias del país.