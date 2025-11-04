Prepárate para disfrutar del Festival Navideño 2025 en la ciudad

La Municipalidad de Guatemala anunció el inicio oficial de la temporada navideña con el lanzamiento del tradicional Festival Navideño. Este tradicional evento se realizará en la Plaza de la Constitución.
La temporada navideña ha comenzado, y la Municipalidad de Guatemala anunció la llegada de su tradicional Festival Navideño en la ciudad.
La inauguración será el 21 de noviembre a las 18:00 horas en la Plaza de la Constitución, zona 1.
El festival estará abierto hasta el 22 de diciembre, de 10:00 a 22:00 horas.
Desfile navideño
Asimismo, el alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, confirmó que a partir de noviembre arrancarán los Desfiles Navideños, los cuales recorrerán distintas zonas de la ciudad capital.
El primer desfile se realizará este sábado 8 de noviembre de 18:00 a 21:00 horas, en la 22 calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal.
Cada alcaldía municipal anunciará a través de sus redes sociales el resto de recorridos, según el sector.