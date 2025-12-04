Momento en que carretera se derrumba en Indonesia (video)

-

Las fuertes lluvias ocasionaron un impactante derrumbe de una carretera en Indonesia, país que vive una situación crítica.

Las previsiones de nuevas lluvias para este jueves alimentan los temores de más destrozos en Indonesia y Sri Lanka, aún afectadas junto a otros países asiáticos por inundaciones devastadoras que han dejado más de mil muertos.

Una torrencial temporada monzónica, a la que se sumaron dos inusuales ciclones tropicales, desencadenó desde la semana pasada intensos aguaceros en zonas remotas indonesias y esrilanquesas, además de afectar el sur de Tailandia y el norte de Malasia.

En Indonesia, la agencia meteorológica advirtió que las tres provincias más afectadas de la turística isla de Sumatra sufrirán más lluvias "moderadas a intensas" entre el jueves y el viernes.

Las precipitaciones comenzaron durante la noche y, aunque no han alcanzado la misma intensidad que en días anteriores, tienen en vilo a una región devastada por las crecidas repentinas y los aludes.

Una carretera se desploma

Las fuertes lluvias ocasionaron que una carretera, ubicada en Jalan Pacuan Kuda, Bener Meriah, Aceh, Indonesia, se derrumbara frente a varios pobladores que pretendían pasar por el lugar.

Estas son las imágenes:

| Una carretera en Jalan Pacuan Kuda, Bener Meriah, Aceh, Indonesia, se derrumbó tras fuertes inundaciones y deslizamientos de tierra. pic.twitter.com/7VuUJ4IQph — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 4, 2025

El número de muertos en Indonesia ascendió a 836 este jueves, la mayoría de ellos en las provincias de Sumatra Septentrional y Aceh, según la agencia de gestión de desastres.

Más de 800 mil personas están desplazadas y más de 500 se encuentran desaparecidas. Las autoridades han advertido que su paradero es difícil de precisar debido a las intermitencias en las comunicaciones y el suministro eléctrico.

A las afueras de Sibolga, una ciudad costera del norte de Sumatra casi aislada del mundo debido a los daños en las carreteras, cientos de personas se agolpaban el miércoles frente a un almacén.

*Con información de AFP