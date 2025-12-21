Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Momento donde agente canino ubica un cuerpo en zona 25 (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
21 de diciembre de 2025, 11:13
Instituciones reunidas para el rescate de los cuerpos. (Foto: Wilder López/Soy502)

Instituciones reunidas para el rescate de los cuerpos. (Foto: Wilder López/Soy502)

Agentes caninos ayudaron a la localización de los cuatro cuerpos este domingo.

EN CONTEXTO: Localizan otros cuatro cuerpos envueltos en sábanas en zona 25

Un total de 10 cuerpos envueltos en sábanas han sido localizados en Km. 14 con dirección a Santa Lucía Los Ocotes, zona 25.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Este hallazgo ha causado conmoción por la cantidad y el estado de descomposición de los cuerpos. 

A través del apoyo de agentes caninos, se logró rescatar esta mañana de domingo 21 de diciembre 4 de los cuerpos que se suman a los previamente encontrados una noche antes.

Los cuerpos serán trasladados para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) que permitirá identificarlos, así como la causa de su muerte. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar