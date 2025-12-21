Momento donde agente canino ubica un cuerpo en zona 25 (video)

Agentes caninos ayudaron a la localización de los cuatro cuerpos este domingo.
EN CONTEXTO: Localizan otros cuatro cuerpos envueltos en sábanas en zona 25
Un total de 10 cuerpos envueltos en sábanas han sido localizados en Km. 14 con dirección a Santa Lucía Los Ocotes, zona 25.
Este hallazgo ha causado conmoción por la cantidad y el estado de descomposición de los cuerpos.
A través del apoyo de agentes caninos, se logró rescatar esta mañana de domingo 21 de diciembre 4 de los cuerpos que se suman a los previamente encontrados una noche antes.
Los cuerpos serán trasladados para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) que permitirá identificarlos, así como la causa de su muerte.