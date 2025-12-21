Sube a seis la cantidad de cuerpos hallados este domingo en zona 25

-

Más de diez cuerpos han sido localizados en estas últimas horas.

Durante la noche del sábado 20 de diciembre, los Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre una persona fallecida envuelta en sábanas a la orilla de la carretera del Km. 14 con dirección a Santa Lucía Los Ocotes, zona 25.

Luego de hacerse presente, los socorristas identificaron hallazgos que indicaban existir otros cuerpos, por lo que descendieron al barranco de la orilla de la carretera.

Luego de una búsqueda en el sector, Bomberos Voluntarios localizaron 2 cuerpos más en iguales condiciones.

En donde se rescataron dos cuerpos más y se localizó una osamenta con restos humanos.

Bomberos Voluntarios confirman que ya van seis cuerpos localizados este domingo.

Continuan la búsqueda

Tras los primeros hallazgos, se continuó con la búsqueda de posibles más cuerpos, con el apoyo de la Brigada Especial de Rescate. Que, mediante el uso de agentes caninos, se llevó a cabo un nuevo operativo que permitió localizarlos; dando un total de doce cuerpos en la misma área, de acuerdo con las declaraciones a Soy502 por parte de los Bomberos Voluntarios.

Cuerpos hallados en sabanas, en zona 25.

Cuerpos hallados en sabanas, en zona 25.

Los tres cuerpos tenían las mismas condiciones, estaban envueltos en sábanas. La Policía Nacional Civil (PNC) se hizo presente en el lugar para la investigación correspondiente.