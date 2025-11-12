¡Captado en video! Momento exacto de caída de un árbol sobre un vehículo en zona 10

-

Un árbol de grandes dimensiones se desplomó debido a los fuertes vientos registrados este martes 11 de noviembre. El incidente se registró en la 19 calle y 10 avenida de la zona 10 de la ciudad de Guatemala, donde un vehículo particular se vio afectado tras el percance.

Un cámara de seguridad captó el momento exacto de cuando este árbol cayó justo cuando el automóvil transitaba en dicho sector.

En las imágenes se observa cuando una camioneta pasa segundos antes de que cayera el árbol, por lo que se salvó de sufrir daños.

Sin embargo, otro automóvil no contó con la misma suerte y quedó por debajo de las ramas del árbol de gran tamaño.

Asimismo, se observa una mujer que caminaba sobre la banqueta, quien logró percatarse que el árbol iba cayendo, por lo que corrió para salvarse.

Vea el video:

Videocámara de seguridad graba el momento exacto en que árbol se desploma y cae sobre vehículo en la 19 calle y 10 avenida de la zona 10 capitalina. pic.twitter.com/pSiXqTV2kn — Geber Osorio (@OsorioGeber) November 12, 2025

A pesar de la emergencia registrada, no se reportaron personas heridas, solamente el daño material en el auto.

El equipo de Podas y Tala de la Municipalidad de Guatemala trabajó en retirar el árbol y limpiar el área afectada.