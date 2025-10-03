Momento en que hombre asalta a dos mujeres y agrede a una de ellas (video)

El indignante hecho quedó captado en video.
Un asalto a mano armada quedó registrado por una cámara de seguridad ubicada en Los Planes, zona 5 de Villa Nueva.
Según se ve en las imágenes compartidas en redes sociales, dos mujeres están esperando a que pase la lluvia cuando de la nada aparece un hombre.
Este se acerca a una de ellas y le muestra un arma que llevaba oculta en una mochila.
Mientras ella intenta escapar, el sujeto logra arrebatarle lo que lleva en la mano.
Luego se dirige hacia la otra víctima, a quien golpea dos veces en la cabeza con la pistola, pero al no lograr despojarla de su celular, se retira del lugar.