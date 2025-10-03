El "pandillero" que manejaba un bus escolar

El hombre utilizaba este medio para "movilizarse" sin levantar sospechas.
OTRAS NOTICIAS: El crimen de un hombre señalado de supuesto acoso a una menor
Héctor Samuel Mendoza López, de 28 años, manejaba un bus escolar, sin que los padres imaginaran que pertenecía a la Mara 18.
Durante un operativo de la División de Información Policial (DIP), Mendoza, alias el "Chiquirrín", fue sorprendido mientras conducía el bus escolar en la colonia El Amparo.
Las autoridades informaron que el sindicado tenía vigentes tres órdenes de captura por el delito de extorsión, emitidas por diferentes juzgados de Guatemala en fechas 30 de agosto y 18 de octubre del 2023, y 6 de febrero del 2024.
Según agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el "Chiquirrín" habría utilizado este medio para movilizarse sin levantar sospechas, mientras coordinaba cobros ilegales a comerciantes y transportistas.
Mendoza López ya había sido capturado en septiembre de 2022 por el mismo delito, pero volvió a quedar en libertad y retomó sus actividades delictivas.