Momento en que hombre queda "soterrado" en Alta Verapaz (video)

Las impactantes imágenes muestran cómo en segundos al hombre se le viene la tierra encima.
Un grupo de trabajadores abría una enorme zanja en el Barrio Villa Flor, Tamahú, Alta Verapaz, cuando un volcán de tierra se deslizó sobre uno de ellos.
El hecho ocurrió cuando uno de los hombres estaba dentro del agujero.
Una cámara de seguridad captó el momento exacto.
Las imágenes muestran cómo los compañeros se lanzan para poder remover toda la tierra y lograr sacarlo.
Mira aquí el video:
Afortunadamente, la víctima logró salir con vida y fue trasladado a un centro asistencial.