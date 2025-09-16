Momento en que rescatan a piloto de camión que cayó a barranco (video)

El conductor tenía todo el cuerpo cubierto de combustible. Así fue rescatado.
Un camión cisterna que llevaba combustible se quedó sin frenos y tras volcar en la cinta asfáltica, cayó a un barranco.
El percance ocurrió sobre el kilómetro 45 carretera antigua que conduce a Palín.
Cuerpos de socorro lograron rescatar al piloto, quien fue identificado como David Josue Hicho Rivas, de 31 años.
La víctima tenía todo el cuerpo cubierto de combustible. Además, presentaba varias heridas en la cabeza, por lo que fue trasladado a un centro asistencial