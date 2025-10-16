Momentos posteriores del accidente múltiple en ruta al pacífico (videos)

Bomberos Voluntarios confirmaron el fallecimiento de un hombre de 29 años tras el impacto.
Imágenes difundidas tras el accidente en ruta al Pacífico muestran los daños materiales tras el percance y una víctima atrapada entre los vehículos de transporte pesado; mientras los socorristas trabajan para recuperar el cuerpo.
El fallecido fue identificado como Eliseo Chub Botzoc, de 29 años, según su documento de identificación.
Heridos
Los bomberos voluntarios atendieron a otras personas con lesiones leves; Pablo Andrés Cubulco, de 40 años, con una herida en la rodilla; Javier Vásquez, de 67 años, piloto de un camión de volteo; y César Augusto Mayén, de 43 años, conductor del vehículo sedán, quien sufrió golpes leves en el brazo derecho.
Además, se asistió a Hervin Calel, de 32 años, piloto de la góndola, quien presentó crisis nerviosa.
De acuerdo con el reporte de socorristas, el conductor del vehículo liviano se salvó por uso del cinturón de seguridad y las bolsas de aire, a pesar de que las imágenes muestran la parte trasera del vehículo destrozada.
Sobre el accidente
El accidente ocurrió en el kilómetro 14.5 de la ruta al Pacífico, con dirección a la ciudad e involucró a dos camiones de transporte pesado, un vehículo liviano y dos motocicletas
Cierre de carriles
La vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, Dalia Santos, informó que se coordinaron acciones con la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias correspondientes.
La movilización de los vehículos y las investigaciones han provocado cierres de carriles en la zona.
La PMT recomendó a los conductores planificar sus recorridos y considerar rutas alternas debido a la congestión registrada hacia la ciudad.