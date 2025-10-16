Versión Impresa
Momentos posteriores del accidente múltiple en ruta al pacífico (videos)

  • Por Susana Manai
16 de octubre de 2025, 14:05
Las imágenes evidencian la magnitud del impacto y las labores&nbsp; de rescate para recuperar el cuerpo de la víctima. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Las imágenes evidencian la magnitud del impacto y las labores  de rescate para recuperar el cuerpo de la víctima. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Bomberos Voluntarios confirmaron el fallecimiento de un hombre de 29 años tras el impacto. 

Imágenes difundidas tras el accidente en ruta al Pacífico muestran los daños materiales tras el percance y una víctima atrapada entre los vehículos de transporte pesado; mientras los socorristas trabajan para recuperar el cuerpo.

El fallecido fue identificado como Eliseo Chub Botzoc, de 29 años, según su documento de identificación. 

Una persona de 29 años falleció tras el impacto. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Una persona de 29 años falleció tras el impacto. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Heridos

Los bomberos voluntarios atendieron a otras personas con lesiones leves; Pablo Andrés Cubulco, de 40 años, con una herida en la rodilla; Javier Vásquez, de 67 años, piloto de un camión de volteo; y César Augusto Mayén, de 43 años, conductor del vehículo sedán, quien sufrió golpes leves en el brazo derecho. 

Además, se asistió a Hervin Calel, de 32 años, piloto de la góndola, quien presentó crisis nerviosa. 

Un segundo motorista involucrado en el accidente fue trasladado a un centro asistencial. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Un segundo motorista involucrado en el accidente fue trasladado a un centro asistencial. (Foto: Bomberos Voluntarios)

De acuerdo con el reporte de socorristas, el conductor del vehículo liviano se salvó por uso del cinturón de seguridad y las bolsas de aire, a pesar de que las imágenes muestran la parte trasera del vehículo destrozada. 

Autoridades confirmaron cierre de carriles hacia la ciudad por diligencias del MP y PNC. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Autoridades confirmaron cierre de carriles hacia la ciudad por diligencias del MP y PNC. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Sobre el accidente

El  accidente ocurrió en el kilómetro 14.5 de la ruta al Pacífico, con dirección a la ciudad e involucró a dos camiones de transporte pesado, un vehículo liviano y dos motocicletas

Cierre de carriles

La vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, Dalia Santos, informó que se coordinaron acciones con la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias correspondientes.

La movilización de los vehículos y las investigaciones han provocado cierres de carriles en la zona. 

La PMT recomendó a los conductores planificar sus recorridos y considerar rutas alternas debido a la congestión registrada hacia la ciudad.

