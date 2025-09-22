Momentos posteriores al ataque armado durante actividad Flor Infantil en Zacapa

-

Testigos mencionaron que el ataque se registró después de un enfrentamiento verbal entre la víctima y los agresores.

Durante la elección de la reina Flor Infantil en un salón de usos múltiples de la aldea Pueblo Nuevo, Usumatlán, Zacapa, se registró un ataque armado que dejó un hombre fallecido el pasado sábado 20 de septiembre.

En redes sociales circula un video de los momentos posteriores del ataque amado.

Las imágenes muestran un panorama tenso con personas intentando evacuar el área, mientras que otras tratan de ocultarse en un lugar seguro.

Además, varias personas en el lugar presentaron crisis nerviosa.

Mira el video:

Sobre el crimen

Bomberos de la localidad confirmaron que la víctima es Santiago González, de 40 años y residente en la comunidad La Palmilla, quien murió por heridas de bala.

Testigos indicaron que el ataque ocurrió luego de un intercambio verbal entre la víctima y los agresores, en presencia de familias y niños.

Según testigos el ataque ocurrió luego de un enfrentamiento verbal. (Foto: vía Noticias con Carlos León)

El cuerpo de González permaneció en el salón hasta la llegada de los Bomberos Voluntarios, quienes confirmaron el deceso.

Las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer los hechos. Hasta el momento no se han registrado capturas.

Algunas versiones preliminares señalaron que la víctima podría ser familiar de un exfuncionario municipal, pero hasta el momento esta información no ha sido confirmada por las autoridades.