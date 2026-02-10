'La Momia 4' con Brendan Fraser y Rachel Weisz se estrena en 2028

Los ganadores del Óscar, Brendan Fraser y Rachel Weisz, regresan oficialmente para la cuarta entrega de la exitosa franquicia "La Momia".
Universal Pictures informó que la cinta dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett de Radio Silence, está programada para el 19 de mayo de 2028.
"La Momia" de 1999, que sigue a un cazador de tesoros que despierta accidentalmente a un sacerdote egipcio maldito con poderes sobrenaturales.
En 2001 fue la secuela "El Regreso de la Momia" y en 2008 apareció "La Momia: La Tumba del Emperador Dragón" con la ausencia de Weisz, por ello su regreso emociona a los fans.
"La Momia" está basada en un guion de David Coggeshall ("The Family Plan", "Orphan: First Kill").
Además de protagonizar la película, Fraser será productor ejecutivo junto a Jason F. Brown y Denis Stewart de Hivemind.
