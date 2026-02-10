Versión Impresa
'La Momia 4' con Brendan Fraser y Rachel Weisz se estrena en 2028

  • Por Selene Mejía
10 de febrero de 2026, 17:26
·The Mummy" regrea con los actores originales. (Foto: Oficial)

Los ganadores del Óscar, Brendan Fraser y Rachel Weisz, regresan oficialmente para la cuarta entrega de la exitosa franquicia "La Momia".

Universal Pictures informó que la cinta dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett de Radio Silence, está programada para el 19 de mayo de 2028.

"La Momia" de 1999, que sigue a un cazador de tesoros que despierta accidentalmente a un sacerdote egipcio maldito con poderes sobrenaturales.

En 2001 fue la secuela "El Regreso de la Momia" y en 2008 apareció "La Momia: La Tumba del Emperador Dragón" con la ausencia de Weisz, por ello su regreso emociona a los fans. 

"La Momia" está basada en un guion de David Coggeshall ("The Family Plan", "Orphan: First Kill").

Además de protagonizar la película, Fraser será productor ejecutivo junto a Jason F. Brown y Denis Stewart de Hivemind.

Fraser y Weisz están representados por CAA y Linden Entertainment. Fraser también está representado por Felker Tozcek Suddleson Abramson, y Weisz por Independent Talent y Hirsch Wallerstein Hayum Matlof + Fishman.

CAA también representa a Radio Silence junto con Brillstein Entertainment Partners y Johnson Shapiro Slewett & Kole. Coggeshall está representado por WME, Writ Large y McKuin Frankel Whitehead.

 

  

 

