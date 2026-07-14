De Hacienda de las Monjas a municipio próspero: Un viaje por su fascinante pasado

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Monjas, Jalapa, celebra 115 años como la Tierra Fecunda de Oriente, destacando su historia, tradiciones, desarrollo y patrimonio cultural.

La Tierra Fecunda de Oriente tiene casi 115 años de fundación, y es uno de los poblados más productivos de la región oriental, incluso desde antes de ser elevado a la categoría de municipio, el 26 de agosto de 1911.

Anteriormente, la localidad era conocida como Hacienda de las Monjas, pues en el Archivo General de Centroamérica aparece ese nombre en un registro que data de 1773, el cual trata de un estudio de los valles que fueron trasladados a la capital luego de los terremotos de Santa Marta.

Desde la llegada de los primeros pobladores, la economía del municipio era impulsada por la ganadería y el trabajo duro. (Foto: Élfego Escobar/Colaborador)

Se cree que los primeros propietarios de la hacienda fueron Joseph de Nájera y María Felipa de Mencos, quienes se la heredaron al señor Antonio Taboada.

Asimismo, el nombre del municipio se le atribuye a llegada de cinco religiosas de origen español, traídas por Taboada para impartir educación y la enseñanza cristiana a los pobladores en la iglesia El Campeche, misma que aún se conserva en el casco urbano como joya arquitectónica.

El municipio tiene más de un siglo de historia. (Foto: Élfego Escobar/Colaborador)

Antes de morir, Taboada vendió las tierras a Marta Vergel, pero luego fueron tomadas por el Estado y el entonces presidente Manuel Estrada Cabrera las repartió entre sus allegados, quienes también las vendieron, pero durante el gobierno de José María Orellana, la tierra nuevamente fue comprada.

El terruño está conformado por 156 kilómetros cuadrados, en los cuales predomina la vegetación. (Foto: Élfego Escobar/Colaborador)

Datos adicionales

La totalidad en kilómetros cuadrados es de 256 los que integran al territorio monjeño.

El municipio tiene una distancia de 147 kilómetros de la capital.

37 años después de haber creado el departamento de Jalapa fue fundado el municipio de Monjas.

1773 es el año de los primeros registros de propiedad del territorio monjeño.

El comercio es fuente de ingresos económicos.

Las remesas enviadas de Estados Unidos por monjeños ausentes han contribuido para sostener a las familias y para edificar construcciones modernas.

La calzada principal en honor al destacado ciclista Edin Roberto Nova. (Foto: Élfego Escobar/Colaborador)

Actividades de aniversario y fiestas patronales

Las celebraciones principales de aniversario y las ferias titulares combinan fervor religioso con un ambiente festivo.