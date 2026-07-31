Temblor de 4.6 sorprende a guatemaltecos la madrugada de este viernes

El sismo fue sensible en las costas del Pacífico del territorio nacional.
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Durante la madruga fue sensible un temblor en parte del territorio guatemalteco, exactamente a las 3:40 horas de este viernes 31 de julio.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo tuvo una magnitud de 4.6.
La región en donde se registró el epicentro fue en el océano Pacífico y la profundidad del mismo ocurrió a 2.84 kilómetros, según explicaron los expertos.