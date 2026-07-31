Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Temblor de 4.6 sorprende a guatemaltecos la madrugada de este viernes

  • Por Geber Osorio
31 de julio de 2026, 06:17
El sismo fue reportado durante esta madrugada de viernes. (Foto ilustrativa: iStock)

El sismo fue reportado durante esta madrugada de viernes. (Foto ilustrativa: iStock)

El sismo fue sensible en las costas del Pacífico del territorio nacional.

OTRAS NOTICIAS: ¡Dentro de un ropero! Así logró fugarse el reo de la Granja de Pavón

Durante la madruga fue sensible un temblor en parte del territorio guatemalteco, exactamente a las 3:40 horas de este viernes 31 de julio.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo tuvo una magnitud de 4.6.

La región en donde se registró el epicentro fue en el océano Pacífico y la profundidad del mismo ocurrió a 2.84 kilómetros, según explicaron los expertos.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar