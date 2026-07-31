Localizan a una mujer sin vida dentro de un hotel en Xela

Cuando las autoridades llegaron, la mujer tenía ropa alrededor del cuello.
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La Policía Nacional Civil (PNC) inició una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en la habitación número 7 de un autohotel, ubicado en la 29 avenida de la zona 7 de Quetzaltenango.
La víctima fue localizada por personal del lugar cuando se disponían a hacer la limpieza de la habitación.
Un hombre la acompañaba cuando ingresaron al lugar
Se estableció que la víctima, quien podría tener tenía 45 años; ingresó con un hombre a eso de 1:00 de la madrugada a pie, y a las 4:00 de la mañana el hombre salió solo.
Horas más tarde, cuando el personal del establecimiento realizaba las labores de limpieza de la habitación, localizó a la mujer sin signos vitales y dio aviso inmediato a las autoridades.
Johnny Ventura, auxiliar fiscal del Ministerio Público, informó que hasta el momento no ha sido posible establecer la identidad, debido a que en el lugar no se localizaron sus pertenencias o documentos.
Un investigador indicó que se observó que la mujer tenía ropa alrededor del cuello, por lo que no se descarta que fue estrangulada.