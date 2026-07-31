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Localizan a una mujer sin vida dentro de un hotel en Xela

  • Con información de Erick Miguel Colop/Colaborador
30 de julio de 2026, 21:58
La mujer fue localizada por personal del lugar cuando se disponían a limpiar la habitación. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La mujer fue localizada por personal del lugar cuando se disponían a limpiar la habitación. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Cuando las autoridades llegaron, la mujer tenía ropa alrededor del cuello.

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La Policía Nacional Civil (PNC) inició una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en la habitación número 7 de un autohotel, ubicado en la 29 avenida de la zona 7 de Quetzaltenango.

La víctima fue localizada por personal del lugar cuando se disponían a hacer la limpieza de la habitación.

El cuerpo de la mujer fue trasladada al Inacif para realizar los protocolos de ley. (Foto: Erick Colop/Colaborador)
El cuerpo de la mujer fue trasladada al Inacif para realizar los protocolos de ley. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Un hombre la acompañaba cuando ingresaron al lugar

Se estableció que la víctima, quien podría tener tenía 45 años; ingresó con un hombre a eso de 1:00 de la madrugada a pie, y a las 4:00 de la mañana el hombre salió solo.

Horas más tarde, cuando el personal del establecimiento realizaba las labores de limpieza de la habitación, localizó a la mujer sin signos vitales y dio aviso inmediato a las autoridades.

Johnny Ventura, auxiliar fiscal del Ministerio Público, informó que hasta el momento no ha sido posible establecer la identidad, debido a que en el lugar no se localizaron sus pertenencias o documentos.

Un investigador indicó que se observó que la mujer tenía ropa alrededor del cuello, por lo que no se descarta que fue estrangulada.

La PNC arribó al lugar tras recibir el reporte de una mujer sin vida. (Foto: Erick Colop/Colaborador)
La PNC arribó al lugar tras recibir el reporte de una mujer sin vida. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

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