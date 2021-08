El video aéreo de las toneladas de basura arrastradas por el Motagua hacia el Caribe

Las biobardas no funcionan para detener la basura del Motagua, demostró con un video el naturalista Sergio Izquierdo. Las imágenes muestran toneladas de basura en las playas del caribe de Guatemala.

El conservacionista y fotógrafo naturalista guatemalteco Sergio Izquierdo publicó un alarmante video en el cual muestra cómo las supuestas "biobardas" hechas de material reciclado (envases y cuerdas plásticos) no son la solución al problema de la contaminación en el río Motagua y otros afluentes en el país.

El guatemalteco hizo un recorrido en helicóptero del áreas donde desemboca toda la basura que es arrastrada durante la época lluviosa por el Motagua.

El experto es tajante y en 2020 había afirmado que el plan para detener los desechos era "una estupidez".

"No quería llegar a esto pero se los dije: las biobardas no funcionan, ni artesanales, ni industriales, ni con paneles solares, de ninguna forma contendrán si quiera algo simbólico de lo que llega al mar, estas son imágenes de ayer", dijo izquierdo mientras mostraba en un video las toneladas de desechos a la orilla del mar.

Sergio Izquierdo muestra la basura arrastrada hacia el Caribe Guatemalteco por los ríos. (Foto: Sergio Izquierdo)

"Nos encontramos en las playas del Caribe guatemalteco, un poco alejado de la desembocadura del río Motagua y quería comentarles que de nada sirven las limpiezas de playa, de nada sirven las vallas, de nada sirven si no solucionamos el problema del origen rechazando plástico de un solo uso, esto se repite hasta Belice, México y hacia Honduras, ¿qué necesitamos para cambiar?, me parece ridículo que el Gobierno de Guatemala y la industria del plástico sigan implementando estas soluciones junto con estrategias de reciclaje o limpieza de playas para solucionar este problema, no podemos seguir dando atol con el dedo a los Hondureños de que estamos solucionando el problema con esto. No solo es el Motagua, son los ríos que van hacia el Pacífico, hacia Atitlán y hacia diferentes lugares", señaló en el video.

El especialista pidió que como consumidores toda la población tiene parte y debe ser consciente del manejo del plástico de un solo uso. "tenemos que legislar para prohibir el plástico de un solo uso al igual que lo están haciendo muchos países en todo el mundo" cerró.

Recientemente el viceministro de Ambiente Fredy Girón explicó que el sistema de retención de basura en El Quetzalito, Puerto Barrios, Izabal, "nuevamente presentó problemas" durante el fin de semana y dejó de funcionar.

MIRA EL VIDEO:

El #conservacionista y #fotógrafo de vida salvaje @sergioizquierdo hace un llamado ante la seria #contaminación del #RíoMotagua y el #MarCaribe #Guatemalteco @soy_502 pic.twitter.com/6rBQ6Jpuma — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) August 11, 2021

La fuerte lluvia provocó la crecida del río y con esto el arrastre de toneladas de basura, animales muertos y árboles, generando el colapso de dos pilotes de la barda industrial.

El presidente Jimmy Morales, quien propuso estos métodos como la solución al problema, defendió a capa y espada el proyecto que este invierno demostró que no es útil.

Ahora buscan aplicar la garantía con la empresa aseguradora que emitió la fianza de funcionamiento para recuperar un porcentaje del proyecto que ha presentado varios problemas desde el inicio.