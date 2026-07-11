Así se llevó a cabo la primera Jornada de Donación de Sangre Motorizada

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La medida busca fortalecer bancos de sangre del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

El gremio de motoristas de Guatemala llevó a cabo este sábado la primera Jornada de Donación de Sangre Motorizada, una iniciativa impulsada por Beer Bikers Guatemala, con el apoyo de Iron Horses MC Guatemala.

El objetivo de la actividad es contribuir al abastecimiento de los bancos de sangre del Hospital de Gineco Obstetricia y del Hospital General de Accidentes "Ceibal" del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

La actividad forma parte del enfoque social que promueven distintos motoclubes del país y busca incentivar la participación de los motociclistas y de la ciudadanía en una acción que permita fortalecer la disponibilidad de sangre para atender emergencias y procedimientos hospitalarios.

Ramón Morales, integrante de Beer Bikers Guatemala y uno de los organizadores de la jornada, destacó la unidad del gremio motociclista y llamó a respaldar la iniciativa.

"El gremio del motociclismo en Guatemala es unido y fuerte, por eso esperamos casa llena este sábado, demostrando nuestra solidaridad y apoyo incondicional", expresó Morales.

Beer Bikers Guatemala e Iron Horses MC Guatemala promovieron una jornada solidaria que busca fomentar la cultura de donación voluntaria de sangre entre el gremio motociclista. (Foto: IGSS / Soy502)

Ives Flores, presidente de Iron Horses MC Guatemala, afirmó que la actividad responde a los principios de solidaridad que caracterizan a los clubes de motociclistas.

"Los motoristas tenemos reglas y valores que respetamos. Por ello siempre apoyamos este tipo de causas que buscan hacer conciencia entre el gremio y regalar vida", indicó Flores.

Las autoridades médicas también resaltaron la importancia de este tipo de campañas para mantener abastecidos los bancos de sangre.

El director del Hospital General de Accidentes "Ceibal" Miguel Estuardo Rodríguez Argueta, recordó que cada unidad recolectada puede marcar la diferencia para pacientes que requieren transfusiones de manera urgente.

Autoridades del IGSS destacaron que cada donación de sangre puede salvar vidas y contribuir a la atención de pacientes en hospitales de alta demanda. (Foto: IGSS / Soy502)

"Cada donación cuenta. En pocos minutos puedes brindar una nueva oportunidad de vida", afirmó el médico e invitó a la población a convertirse en donantes voluntarios.

La necesidad de mantener reservas suficientes de sangre responde al alto volumen de atención que brindan ambas unidades del IGSS.

El Hospital de Gineco Obstetricia registra anualmente más de 11 mil partos, atiende a cerca de dos mil recién nacidos con complicaciones al nacer y realiza más de mil cirugías oncológicas para mujeres.

Además, en el hospital se llevan a cabo más de 14 mil procedimientos, entre cesáreas, legrados y operaciones de anticoncepción quirúrgica voluntaria.

La iniciativa reunió a motociclistas con el objetivo de abastecer los bancos de sangre del Hospital de Gineco Obstetricia y del Hospital General de Accidentes "Ceibal". (Foto: IGSS / Soy502)

En tanto, el Hospital General de Accidentes "Ceibal" reportó que durante el primer semestre del año atendió 17,658 emergencias por accidentes de tránsito, de las cuales 16,079 estuvieron relacionadas con motocicletas, equivalente al 91.1 % de los casos.

Esto representa un promedio de 98 pacientes diarios por incidentes viales.

Los organizadores señalaron que la jornada busca no solo apoyar a los hospitales del IGSS, sino también fortalecer la cultura de donación voluntaria de sangre entre los motociclistas y la población en general.

Destacan que "una sola donación puede beneficiar a varios pacientes que enfrentan situaciones críticas".