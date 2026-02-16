Mourinho: "¿Real Madrid? Me gustaría muchísimo eliminarlos"

-

El entrenador del Benfica, José Mourinho, desmitió los rumores sobre un eventual regreso al banquillo del Real Madrid en la previa del partido de ida del playoff de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones entre los dos equipos.

El veterano técnico portugués (63 años), que ya dirigió al Madrid entre 2010 y 2013, tiene una cláusula en su contrato con el Benfica que le permitiría dejar el club, lo que ha alimentado en las últimas semanas los rumores de un posible regreso a Madrid para la próxima temporada.

Mou admitió que le une una gran amistad con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pero al ser preguntado si podía desmentir un acercamiento con el dirigente en vistas a un regreso al club blanco, contestó: "Sí, se puede".

Mourinho recordó su etapa en el banquillo merengue: "Le di todo al Real Madrid, todo lo que tenía; hice cosas buenas, hice cosas malas, pero di absolutamente todo".

️ José Mourinho: "Soy de los pocos entrenadores del Real Madrid que salió sin ser despedido, Florentino Pérez me dijo ahora viene lo bueno, lo difícil se hizo, pero era lo MEJOR para el Real Madrid, todo lo que ganaron después, me ha dado ALEGRÍAS." pic.twitter.com/RSkfmzLaaV — (fan) REAL MADRID FANS (@AdriRM33) February 16, 2026

"Cuando alguien deja un club con ese tipo de sentimientos, creo que siempre existe una conexión... Los aficionados piensan bien de mí, y eso es fantástico, pero con esto no quiero fomentar historias que no existen", añadió.

"No hay nada con el Real Madrid", insistió.

Esto rumores también fueron alimentados por la crisis por la que atravesó el Real Madrid, que en enero cesó a Xabi Alonso como entrenador y nombró a Álvaro Arbeloa.

"Me gustaría muchísimo eliminar al Real Madrid, pero me gustaría que Álvaro ganara LaLiga y que se quedara en el Madrid muchos años. Creo que es un entrenador con mucha capacidad y un chico que lleva el Madrid dentro, y con la personalidad para entrenar al Madrid", declaró The Special One.