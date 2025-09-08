Comunicaciones se corona en la Copa Guate Banrural, tras un clásico intenso

-

Los cremas igualan la serie ante el cuadro escarlata en la Copa Guate Banrural (1-1), en la segunda edición de este certamen amistoso en Estados Unidos. La figura fue el capitán Contreras, quien liquidó con un golazo.

Comunicaciones mostró su mejor versión para conquistar la segunda edición de la Copa Guate Banrural, al vencer 1-0 a Municipal, en un encuentro que de amistoso tuvo poco, pues ambos salieron con sus mejores hombres (salvo por los seleccionados) y las fricciones estuvieron a la orden del día.

En el BMO Stadium de Los Ángeles, los cremas buscaron el triunfo para salir del mal rendimiento liguero, y estuvieron cerca de colocarse en ventaja pronto, pues al 13, Lynner García sacó un remate cruzado que Braulio Linares alcanzó a desviar para que el balón después fuera al poste.

Los rojos respondieron con un cabezazo frontal de José Carlos Martínez que consiguió tapar Jorge Moreno (24), aunque pronto, del otro lado, Juan Blanco definió un pase de lujo de José Contreras y estampó la pelota en el travesaño (26).

Lamentablemente, no todo fue alegría en el cuadro albo, pues el mexicano Blanco tuvo que salir en camilla al caer mal sobre su pierna izquierda (28).

Más adelante, en el 35, el "Moyo" se acreditó un golazo de tiro libre que dejó sin reacción al portero Linares.

¡El golazo del Moyo! Con este tiro libre los cremas vencieron a los rojos en el Clásico de la Copa Guate Banrural. ⚽️#AOtroNivel pic.twitter.com/Baszzky1me — Tigo Sports GT (@TigoSportsGt) September 8, 2025

Juego cortado

En la segunda mitad, los dirigidos por Roberto Hernández tuvieron para liquidar todo en el recinto angelino. Lynner llegó con balón controlado al área, buscó a Brian Martínez quien estaba solo para rematar, pero no controló el balón. Sin embargo, el delantero azteca consiguió hacer un centro para devolvérsela al 26, quien falló al intentar conectar una volea.

Después llegaron las tres expulsiones. César Archila agredió a Ernesto Monreal tras recibir una falta, mientras que Martínez y Cristian Jiménez intercambiaron golpes en una batalla campal. Además, Salvador Estrada se salvó de también ver la cartulina roja cuando entró con una plancha imprudente.

El "Moyo" pudo firmar su doblete con un remate desde la media luna que salió ligeramente por arriba (78), y en otro contragolpe, el capitán se tardó en asistir a Lynner, quien en fuera de lugar no pudo vencer a Linares y nuevamente la pelota fue a un tubo (89).