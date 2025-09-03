MP allanó bufete de Edwin Mayén, abogado asesinado en la zona 1

-

El área permaneció acordonada por varias horas tras el ataque armado ocurrido este martes 2 de septiembre.

El Ministerio Público (MP) realizó un allanamiento en el despacho "Corporación Mayén y Asociados", ubicado entre la 3a. avenida y 5a. calle de la zona 1 capitalina, como parte de la investigación por el asesinato del abogado Edwin Estuardo Mayén García.

El fallecido era el abogado de "El Lobo" y su esposa María Martha Castañeda. (Foto: Redes sociales)

La diligencia se realizó durante la tarde del martes 2 de septiembre, tras el ataque contra el abogado Mayen.

Fiscales y técnicos documentaron la escena y recopilaron indicios durante aproximadamente seis horas para fortalecer la investigación.

MP allana bufete de Edwin Mayén, abogado asesinado en la zona 1



El área permaneció acordonada por la Policía Nacional Civil (PNC) y personal del MP, mientras recolectaron información sobre el hecho.

El Ministerio Público realizó un allanamiento en el despacho “Corporación Mayén y Asociados”. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Sobre el crimen

El ataque armado se registró al mediodía del 2 de septiembre sobre la 3a. avenida, entre 6a. y 5a. calles de la zona 1, cerca del Conservatorio Nacional de Música.

El abogado Mayén falleció debido a varias heridas por arma de fuego en el cráneo. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Según el informe preliminar, un hombre descendió de una motocicleta y disparó contra Mayén García, en varias ocasiones.

Video: Así fue el asesinato del abogado Edwin Mayén



El abogado Mayén García, de 59 años, había sido víctima de dos atentados, el primero en 2010 y el segundo en 2014, pero sobrevivió a ambos.

Sin embargo, en este tercer ataque falleció tras recibir varios impacto de bala en el cráneo mientras se encontraba de espaldas.

Además, Mayén representaba casos de alto impacto, entre ellos los de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias "El Lobo", líder del Barrio 18, y de María Marta Castañeda, pareja del pandillero y recientemente capturada por la posible comisión de diversos delitos, entre ellos, el atentado contra una fiscal del MP.

El abogado fallecido llevaba casos de alto impacto en el país. (Imagen: Corporación Mayen & Asociados)

