El allanamiento al Museo de Arte Colonial y las piezas secuestradas por el MP

Por varios días, el MP ha allanado el Museo de Arte Colonial en Antigua Guatemala.

El pasado 29 de diciembre, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación inició un allanamiento en el Museo de Arte Colonial, ubicado en Antigua Guatemala.

Este allanamiento se ha extendido por varios días y aún no termina. Según informó el MP, la investigación surgió por un dictamen que emitió el Consejo para la Protección de la Antigua Guatemala, en el cual establecieron que piezas arqueológicas, pinturas y lienzos, que tienen más de tres siglos de antigüedad, tienen un deterioro progresivo.

(Foto: MP)

"Esta acción judicial fue autorizada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez, como resultado de una investigación técnica y científica del Ministerio Público, que busca prevenir la pérdida de bienes históricos invaluables", dijo el MP.

(Foto: MP)

Por el momento, la Fiscalía ha logrado el secuestro de 98 % de las piezas arqueológicas y evidencias contempladas en la planificación de la diligencia.

"Este resultado subraya la relevancia del Ministerio Público como institución fundamental para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de la identidad histórica de la Nación", comunicó dicha institución.

(Foto: MP) (Foto: MP)

El allanamiento sigue en desarrollo.