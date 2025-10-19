MP apelará resolución que dejó libres a los papás de "el Inquieto"

-

Los papás de el Inquieto quedaron libres, luego que fueran acusados de conspiración para asesinato y asociación ilícita. El Ministerio Público se pronunció por esta resolución.

Irma Yolanda Ortiz Peralta, de 63 años y de Carmen Sinay López, de 65, fueron capturados el pasado 16 de octubre, luego de un allanamiento en Santa Catarina Pinula.

El allanamiento era para buscar a su hijo José Carmelo Sinay Ortíz, alias "el Inquieto", uno de los fugados del Barrio 18, sin embargo, tenían una orden de captura vigente desde 2015.

La audiencia de primera declaración en su contra se desarrolló el 18 de octubre en la noche, en el juzgado de turno.

Un juez dictó falta de mérito a su favor, por considerar que no había suficientes indicios en su contra.

Ante esto, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, aseguró que apelarán la resolución.

"El Ministerio Público respeta, pero no comparte la resolución de la judicatura; sin embargo, se presentará la apelación correspondiente", dijo el MP.

"El Inquieto" se fugó de la cárcel de Fraijanes II. (Foto: captura de pantalla)

"Somos trabajadores"

Mientras estaba en la carceleta de torre de Tribunales, Irma Ortiz, dijo a Soy502 que eran inocentes, que se dedica a vender chiles rellenos y tamales.

Asimismo, al cuestionarle sobre el oficio de su esposo Carmen Sinay, mencionó que él solamente trabaja de albañil.

Cuando se le preguntó el porqué su hijo se pudo haber involucrado en las pandillas del Barrio 18, dijo que "yo no sé nada, no tengo comunicación con él y solo Dios sabe por qué lo hizo".

Además, dijo que "de pequeño era un muchacho muy trabajador y le gustaba jugar pelota".