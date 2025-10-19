Liberan a los padres del “Inquieto” por falta de pruebas

La denuncia que produjo su arresto fue impuesta desde 2015.
Padres de José Carmelo Sinay Ortiz, alias "El Inquieto", uno de los hombres evadidos de Fraijanes II, fueron retenidos en el municipio de Santa Catarina Pinula, el jueves 16 de octubre.
Tras las investigaciones, hoy 19 de octubre, el juez decidió proceder con su liberación, ya que no tenían las pruebas suficientes contra Irma Yolanda Ortiz Peralta, de 63 años, y de Carmen Sinay López, de 65 años, que los implicará en el delito.
A la pareja se les acusaba de conspiración por asesinato y asociación ilícita, según la orden de captura girada el 10 de julio de 2015.
Sin embargo, al no contar con las pruebas necesarias se les liberó. Pero, se ha ordenado, por la situación de su hijo, evitar entablar algún contacto con el ahora prófugo.