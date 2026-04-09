Jefe de Fiscalía MP: "Hay personas que obstruyen el trabajo"

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Hubo robo agravado, fiscalía continúa con diligencias dentro de la Usac.

Tras el ingreso del Ministerio Público y la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación en Guatemala, Saúl Sánchez, jefe de esta fiscalía dio declaraciones a Soy502 sobre las investigaciones que se mantienen dentro del campus central de la Universidad de San Carlos (Usac).

De ese modo, Sánchez, dio a conocer que "las diligencias se están llevando a cabo debido a una denuncia que reporta daños en el recinto, el cual es patrimonio cultural de la nación y que fueron autorizados por las autoridades legítimas de la universidad para ingresar y realizar las investigaciones correspondientes".

En el lugar se encuentran fuertes contingentes de la Policía Nacional Civil prestando apoyo durante la recopilación de evidencias.

Fuerte presencia policial en la USAC. (Foto: Estuardo Paredes/Soy502)

Alrededor de 20 fiscales y arquitectos se encuentran apoyando en las investigaciones para determinar si los edificios han sufrido algún tipo de daño.

Asimismo, indicó que hay personas que obstruyen el trabajo, refiriéndose a los presuntos estudiantes que se encuentran en el ingreso de la Usac y han bloqueado el paso desde las primeras horas de este jueves 9 de abril.

Daños estructurales

Según información preliminar, una unidad académica sufrió daños en las ventanas, ya que aparentemente los sospechosos de bloquear el ingreso los rompieron y habrían entrado al recinto a robar.

Asimismo, el jefe de la fiscalía indicó que tras las investigación se dará a conocer los hallazgos localizados.