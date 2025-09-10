MP accionará contra mujer que denunció desaparición de bebé en el IGSS

-

Este miércoles trascendió que el MP iniciará acciones legales contra mujer que denunció la desaparición de su hijo recién nacido en el IGSS de Escuintla.

El Ministerio Público (MP) confirmó este miércoles 10 de septiembre que emprenderá acciones legales contra Evelyn Yesenia Juárez Pérez, quien denunció la supuesta desaparición de su bebé en el IGSS de Escuintla.

El MP concluyó que la denunciante no presentaba signos clínicos de embarazo previo. (Foto: Noticias Escuintla)

La investigación está a cargo de la Agencia Fiscal de la Fiscalía de la Mujer en Escuintla, que desde finales de agosto ha realizado diligencias para comprobar los hechos. Sin embargo, no se ha podido confirmar que el nacimiento haya ocurrido.

El MP señaló la falta de colaboración por parte de la denunciante y su familia. Incluso, los fiscales fueron recibidos con amenazas. (Foto: Captura de video)

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) practicó una evaluación médica forense a Juárez Pérez y concluyó en que no presentaba signos clínicos de embarazo reciente y, además, la prueba de embarazo resultó negativa. Con base en estos resultados, el MP determinó que no hubo parto o desaparición de un bebé.

El 1 de septiembre, diputados de la UNE citaron a las autoridades ante la supuesta desaparición del bebé. (Foto: Congreso)

Por esta razón, se procederá legalmente contra la señalada por la posible comisión del delito de denuncia falsa y por el perjuicio ocasionado al Estado de Guatemala.

Según el MP, este perjuicio se refleja en la obstaculización del acceso a servicios de salud para otros usuarios del IGSS, ya que recursos médicos, humanos y logísticos fueron desviados para atender un caso que resultó infundado.

Gustavo Menéndez fue uno de los médicos del IGSS, quien señaló que según el ultrasonido de Evelyn Juárez, tenía ocho semanas de embarazo. (Foto: Congreso)

Además, las autoridades indicaron que la investigación se ha visto entorpecida por la falta de colaboración de la denunciante y su familia.

Lo anterior se debe a que la mujer no se ha presentado a las citaciones del MP y, cuando el personal fiscal acudió a su residencia, fue recibido con amenazas. Tampoco se logró ninguna respuesta favorable por parte de ella ni de sus familiares.

Descarta denuncia

La noche del 29 de agosto, el MP descartó la existencia, desaparición o secuestro del recién nacido.

Según el MP, las cámaras de seguridad del hospital mostraron que Juárez ingresó la noche del 27 de agosto, aparentemente embarazada, pero salió horas después con ropa distinta y sin signos visibles de haber dado a luz.

Además, se verificó que no quedó ningún registro en el libro de ingresos y egresos del hospital que indicara su entrada al área de maternidad para recibir atención médica.

Caso bebé desaparecido: MP asegura que no hubo embarazo ni aborto recientes



Han transcurrido cinco días desde que se denunció la presunta desaparición de un recién nacido en el IGSS de Escuintla y el MP afirma que eso nunca ocurrió https://t.co/puEPjbVQ5y pic.twitter.com/RDE0ZCSZ7Q — Soy 502 (@soy_502) September 2, 2025

Una evaluación médico forense realizada por el INACIF concluyó que Juárez no presentaba signos clínicos de embarazo reciente, y también dio negativo en la prueba de embarazo.

Durante esas acciones, el MP también informó que se tomaron declaraciones testimoniales y se documentaron las diligencias correspondientes, que incluía una evaluación psicológica a la denunciante.