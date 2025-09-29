Consuelo Porras ofrece apoyo técnico al Congreso para una iniciativa de ley

-

La mayoría de bancadas del Congreso estuvo representada en la reunión que convocó para este lunes la jefa del MP, Consuelo Porras.

La fiscal general, Consuelo Porras, y parte de su equipo de trabajo se reunieron este lunes 29 de septiembre con miembros de la Junta Directiva y jefes de bloque del Congreso, a quienes convocaron para hablar sobre las acciones que se han puesto en marcha para combatir los delitos cometidos por las maras.

La mayoría de jefes de bloque acudió a la reunión convocada por la fiscal general, Consuelo Porras. (Foto: Captura de video)

Tanto Porras como el secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, remarcaron la "importancia" del punto resolutivo que emitió el Congreso, en el cual se insta al presidente Bernardo Arévalo a declarar como terroristas a la Mara Salvatrucha y el Barrio 18.

La jefa del ente investigador indicó que las actuaciones de esos grupos criminales son cada vez "más complejas y más violentas", por lo que "frente a esta amenaza, no basta con discursos ni con acciones aisladas".

En ese marco, también ofreció la colaboración de su equipo para estudiar una serie de enmiendas que podrían plantearse a la iniciativa 5692, con la cual se busca que los delitos cometidos por las maras se declaren de alta peligrosidad y se eleven a juzgados de mayor riesgo, entre otros aspectos.

La fiscal general, Consuelo Porras, elogia el punto resolutivo emitido por el Congreso contra las maras pic.twitter.com/LwZsrcsOPD — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) September 29, 2025

Contradice datos del Ejecutivo

Durante su intervención, Pineda se refirió a las estadísticas sobre homicidios que ha presentado el Gobierno y aseguró que la proyección de 25 muertes por cada 100 mil habitantes al finalizar este año es "falaz", ya que, "conforme los datos de denuncias recibidas y acciones generadas ante el juez competente", se prevén 351 muertes más que el año pasado.

El secretario general del MP también comparó la situación de violencia en municipios como Santa Catarina Pinula, Fraijanes y Guatemala, así como las zonas 1, 3, 8, 12 y 18, con países que estás en guerra.

Además, destacó los logros que podrían alcanzarse al trabajar en conjunto el Ministerio Público con el Congreso, mientras que sobre el Ejecutivo criticó que "la prevención brilla por su ausencia".

Ángel Pineda, secretario general del MP, destaca "importancia" del punto resolutivo emitido por el Congreso para instar al presidente @BArevalodeLeon a declarar a las maras como terroristas.



Hay zonas capitalinas que tienen tantas muertes como países que están en guerra, dijo. pic.twitter.com/mRLdwn9wK9 — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) September 29, 2025

Nery Ramos no acude

Aunque la mayoría de bancadas estuvo representada en la reunión, quien no acudió fue el presidente del Legislativo, Nery Ramos, pero sí llegó su compañero del bloque Azul, Jorge Mario Villagrán.

Allan Rodríguez, de Vamos; Inés Castillo, de la Unidad Nacional de la Esperanza; Elmer Palencia, de Valor; Álvaro Arzú Escobar, de Unionista; Juan Carlos Rivera, de Victoria; Esduín Javier, de Cambio, y Edín de Jesús, de Viva, estuvieron en la junta y se dijeron de acuerdo con el análisis de enmiendas a la iniciativa 5692.

Además, coincidieron con críticas hacia el Gobierno por la "falta de acciones contundentes" contra las maras.