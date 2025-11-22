Comparten imágenes tras accidente de dirigente juvenil en Moyuta, Jutiapa

-

Usuarios en redes sociales compartieron imágenes del accidente ocurrido el pasado 21 de noviembre, en Moyuta, Jutiapa, en el cual perdió la vida Carlos Alexander Morales Ramos.

En el ingreso a Moyuta ocurrió un accidente de tránsito en el que perdió la vida Carlos Alexander Morales Ramos, conocido por los habitantes de la zona como "el Colocho", integrante de un grupo juvenil religioso.

De acuerdo con vecinos y familiares, el joven quedó gravemente herido tras una fuerte colisión el pasado viernes 21 de noviembre que dejó uno de los vehículos casi destruido.

En redes sociales, varios usuarios compartieron imágenes posteriores a dicho percance, uno de estos es Juan Carlos Raymundo:

Momentos posteriores al accidente en que perdió la vida Carlos Alexander Morales, integrante de un grupo juvenil religioso. pic.twitter.com/LAhX4Er2Vu — JessicaOsorio502 (@JOsorioSoy502) November 22, 2025

Además, varias páginas locales proporcionaron pormenores sobre el accidente en mención:

Medios locales informaron sobre el percance. (Foto: Acontecer Moyuta Jutiapa/Soy502)

Testigos indicaron que el automóvil en el que viajaba Morales Ramos chocó contra otro vehículo, aunque las circunstancias específicas aún son objeto de investigación. Pese a que fue atendido en el lugar y trasladado hacia el Hospital de Cuilapa, no logró sobrevivir debido a la severidad de las lesiones. Otro joven que lo acompañaba también resultó herido y fue llevado a un centro asistencial en Jutiapa, donde continúa bajo observación.

La Policía Nacional Civil informó que una persona fue detenida en relación con el percance, y que ambos vehículos involucrados quedaron a disposición del Ministerio Público para los análisis respectivos. Peritos inspeccionaron la escena y recopilaron evidencias que permitirán establecer si el accidente estuvo relacionado con factores como fallas mecánicas, exceso de velocidad o una maniobra riesgosa.

La noticia ha generado pesar entre los vecinos de Moyuta y los integrantes del grupo juvenil de la iglesia católica, donde Morales Ramos participaba activamente. Bomberos, voluntarios y autoridades trabajaron en conjunto para resguardar el área y apoyar las investigaciones. La familia del joven pide claridad y prontitud en el proceso, en medio del profundo duelo que afecta a la comunidad.